От эксплуатации автостоянок в бюджет Петербурга перечислено более 24 млн рублей

По итогам первого квартала 2025 года доход от эксплуатации городских автостоянок в Петербурге составил 24 213 232 рубля. Такие цифры 18 апреля назвали в подведомственном комитету по транспорту СПб ГКУ «Городской центр управления парковками».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Самой популярной среди автомобилистов в январе-марте текущего года стала городская автостоянка на Лиговском проспекте с оборачиваемостью (показатель того, сколько водителей в течение суток воспользовались автостоянкой — «Ъ-СПб») 426%. Далее — на Казанской площади (196%), Конюшенной (148%), площади Островского (138%) и на улице Оптиков (110%).

Среди перехватывающих парковок в первом квартале года лидировала автостоянка в Парголово (135% оборачиваемости), на Тепловозной улице (123%), проспекте Стачек (98%), Гражданском проспекте (93%) и на Политехнической улице (89%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Санкт-Петербургское УФАС возбудило новое антимонопольное дело после очередного повышения тарифов на парковку в аэропорту Пулково.

Андрей Цедрик