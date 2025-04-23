Цены поднимут на 6%: с 1 мая на ЗСД начнут действовать новые тарифы

Новые тарифы начнут действовать на Западном скоростном диаметре (ЗСД) с 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе компании 23 апреля. В среднем цены поднимутся не более, чем на 6%.

Как и прежде, при использовании транспондера проезд по трассе, соединяющей юг и север Петербурга, будет самым выгодным. Если подключить специальный тариф, скидка составит от 10 до 100%.

Так проезд по ЗСД на 1 и 2 классе легковых автомобилей составит 300 рублей, на 3-м — 500 рублей, для грузовиков, которые относятся к четвертому классу, — ценник составит 600 рублей. Что касается оплаты проезда на месте, то она невыгодна для частых поездок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, съезд с ЗСД на КАД в направлении Парашютной улицы закроют до 27 апреля. За это время специалисты отремонтируют асфальтовое покрытие.

Андрей Маркелов