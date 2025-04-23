Съезд с ЗСД на КАД в направлении Парашютной улицы закроют до 27 апреля

Съезд с Западного скоростного диаметра на кольцевую автодорогу в направлении Парашютной улицы закроют до 27 апреля, сообщает пресс-служба Смольного. За это время специалисты отермонтируют асфальтовое покрытие участка.

Объехать указанный участок можно будет через съезд на Левашовское шоссе с последующим разворотом на КАД. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и быть особо осторожными при проезде места проведения работ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Ленобласти запланировали отремонтировать более 20 км региональных дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Андрей Маркелов