Почти 30 тысяч медтуристов посетили Краснодарский край в 2024 году

В 2024 году Краснодарский край принял более 29,8 тыс. иностранных медицинских туристов. Доход от оказанных услуг достиг 7,8 млн долларов, заявил начальник отдела платных медуслуг ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» Сергей Громак в ходе встречи, организованной «ЮгTimes», пишет «РБК Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2019 году Кубань обслужила около 7 тыс. инотуристов, заработав более 1 млн долларов. В 2024 году показатель вырос почти в четыре раза, а доход превысил плановые значения. Господин Громак отметил, что, несмотря на завершение нацпроекта по медицине, учреждения продолжают развивать направление, отслеживая показатели.

По мнению эксперта, в числе основных проблем развития медтуризма — вопросы логистики, нехваткой специалистов, владеющих иностранными языками, отсутствием международной сертификации клиник и недостаточной сервисной составляющей.

Среди иностранных пациентов лидировали граждане Абхазии (28%), Армении (16,2%), Казахстана (10,8%), Узбекистана (10,3%) и Таджикистана (6,4%). Основные направления обращений — лечение онкологии (31%), акушерство и гинекология (13,5%), общая терапия (9,9%), хирургия (5,8%), травматология и ортопедия (5,3%), нейрохирургия (4,2%) и сердечно-сосудистая хирургия (3,7%).

Анна Гречко