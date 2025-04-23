«Сделки с недвижимостью уйдут "за закрытые двери"»

Запрет на проведение сделок с жильем дороже 1 млн руб. за наличные могут ввести в России до конца 2025 года. Об этом заявила автор соответствующего законопроекта, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Сейчас на российском рынке за наличные продают 10–15% квартир. Эксперт по недвижимости Оксана Волкова считает, что намерения депутатов защитить продавцов и покупателей от мошенников могут увеличить риски потерь для граждан.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Законопроект о запрете проведения сделок с жильем дороже 1 млн руб. активно обсуждается в профессиональном сообществе, вызывая у риелторов множество вопросов. В частности, какое наказание будет предусмотрено за нарушение запрета? Последуют ли изменения в КоАП и Уголовный кодекс?

Прежде, чем делать выводы, важно изучить сам текст законопроекта. Поскольку на данный момент мы его не видим, можно предположить последствия, исходя из опыта работы.

Как юрист, сопровождающий сделки с недвижимостью, я всегда выступаю за их максимальную прозрачность. Это защищает участников от мошеннических действий и снижают риски оспаривания сделок в будущем. В этом смысле идея запретить сделки с наличными кажется благим намерением по защите граждан.

Однако, исходя из реальной практики, я понимаю, что введение запрета на наличные расчеты само по себе не приведет к их исчезновению. Деньги будут продолжать передаваться, но сделки уйдут "за закрытые двери". Использование банковских ячеек станет невозможным. Все это, в совокупности, спровоцирует рост мошеннических схем и увеличит риск потерь для граждан.

Кроме того, необходимо учитывать различия в менталитете между Москвой и регионами. Многие граждане за пределами столиц не доверяют банковской системе, копят наличные, храня их различными способами. Предприниматели по разным причинам также стремятся избегать банковского контроля и часто предпочитают наличные расчеты. Хотелось бы знать – как эти особенности будут учтены при разработке законопроекта?

Понимая цели государства — максимальную легализацию доходов граждан, предпринимателей и юрлиц для увеличения налоговых поступлений — я, все же, считаю, что необходимо учитывать реальность. И в этой реальности только запретительными мерами положительного результата невозможно добиться.

Дополнительную нагрузку создадут и банковские комиссии при переводах и снятии средств. Это увеличит затраты граждан при заключении сделок.

По моему мнению, любые изменения в такой чувствительной сфере должны происходить эволюционным путем. Жесткий запрет может привести к перекосам и побочным негативным явлениям.

Следовательно, надо создавать такие условия, при которых отказ от наличных будет происходить естественно. В частности, необходимо развивать удобные банковские сервисы для безопасных расчетов, а также использовать нотариальные депозиты».