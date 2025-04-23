В Майкопе модернизировали первый комплекс очистных сооружений

В Майкопе завершили реконструкцию первого пускового комплекса очистных сооружений, увеличив его мощность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным на 23 апреля 2025 года, объект готовят к вводу в эксплуатацию. Господин Кумпилов подчеркнул, что обновленные сооружения соответствуют требованиям безопасности и экологическим стандартам. Гендиректор «РосСтройКонтроля» Владимир Щербинин также добавил, что комплекс оснастили автоматизированной системой управления процессами, которая контролирует работу оборудования, распределение потоков и качество воды, а также регулирует расход ила.

По информации Минстроя России, реконструкцию проводили в два этапа. Изначально построили приемную камеру, здание решеток, песколовки, насосные станции, первичные и вторичные резервуары, блок аэротенков №1, воздуходувную станцию, песковые площадки и станцию ливнестоков. На втором этапе возвели блок аэротенков №2, дополнительные резервуары, блок доочистки и дезинфекции, цех мехобезвоживания, распределительную камеру, илоуплотнители, сливную станцию, насосные станции возвратных потоков и котельную.

Владимир Щербинин напомнил, что первый этап реконструкции завершили в 2021 году, а второй стартовал в 2022 году. Прежние сооружения, построенные в 1965 и 1980 годах, не справлялись с возросшей нагрузкой из-за активной жилищной застройки.

Правительство России планировало направить 922 млн руб. на ускорение завершения реконструкции комплекса до конца 2024 года. Новые мощности должны обеспечить обработку до 200 тыс. куб. м сточных вод в сутки.

Анна Гречко