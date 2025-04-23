На Литейном водитель Peugeot влетел в ограждение, пострадали два человека

На пересечении Литейного проспекта и улицы Некрасова утром 23 апреля произошло ДТП, в котором пострадали 40-летний мужчина и 8-летняя девочка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как установили в полиции, Peugeot въехал в ограждение, рядом с которым стояли 40-летний пешеход и его 8-летняя дочь. После этого водитель авто скрылся с места происшествия. Как отметили в главке, именно ограждение уберегло пострадавших от тяжелых травм.

Личность водителя оперативно была установлена, 33-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии задержали, доставили в отделение и поместили в спецприемник. От прохождения медосвидетельствования автомобилист отказался.

«В отношении него составлен ряд административных протоколов: 12.26 КоАП РФ, 12.27 КоАП РФ, 20.1 КоАП РФ. Полицией возбуждено и расследуется дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ»,— сообщили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что четвероклассника госпитализировали с травмой головы после ДТП на Чудновского.

Дарья Астанина