Четвероклассника госпитализировали с травмой головы после ДТП на Чудновского

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла возле дома № 8 по улице Чудновского в Невском районе. Об этом стало известно 78.ru.

Мальчик ехал на велосипеде по дворовой территории и попал под колеса машины. После ДТП школьник пошел домой, но позже почувствовал себя плохо. Четвероклассника госпитализировали в Детский городской многопрофильный клинический центр имени Раухфуса. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что число детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Ленобласти, возросло до 11.

Дарья Астанина