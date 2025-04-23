В Краснодаре задержали подозреваемого в угоне автомобиля и краже техники

В Краснодаре сотрудники полиции Карасунского округа задержали 25-летнего местного жителя по подозрению в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, ранее не судимый молодой человек тайно изготовил дубликат ключа от замка зажигания, когда ремонтировал автомобиль потерпевшего. Позднее злоумышленник воспользовался доступом и угнал автомобиль, на котором несколько дней катался по Краснодару вместе со знакомыми.

Кроме того, из салона легковушки задержанный похитил бытовую технику — отпариватель, пылесос и мойку высокого давления общей стоимостью около 13,5 тыс. руб., после чего сдал имущество в ломбард за 1,5 тыс. руб.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон) и ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Анна Гречко