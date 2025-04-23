В Сочи из-за тумана и грозы восемь рейсов перенаправлены на запасные аэродромы

Из-за тумана и грозы в Сочи экипажами восьми авиарейсов было принято решение о посадке на запасных аэродромах. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Самолет SU-1132 направился в Астрахань, SU-1176 — в Грозный, SU-2830 — в Махачкалу. В Минеральных водах приземлились четыре рейса: S7-2053, DR-330, FV-6122 и SU-1128, FV-6875. Остальные рейсы осуществляют посадки в штатном режиме.

В связи с ухудшением погодных условий авиакомпании будут корректировать расписание до конца 23 апреля и в течение 24 апреля. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией на электронных табло и информационных экранах.

Аэропорт Сочи продолжает работать в соответствии с фактическими погодными условиями.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае к концу недели синоптики прогнозируют похолодание на 2-3 градуса ниже нормы.

Анна Гречко