На Кубани температура воздуха к концу недели опустится на 2-3 градуса ниже нормы

Температурный фон на территории Краснодарского края к концу недели опустится ниже средних многолетних значений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его словам, снижение температур ожидается на всей европейской территории страны, включая южные регионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Синоптик уточнил, что понижение будет происходить постепенно, однако к концу недели температурные показатели в Ростовской области, Крыму и на Кубани окажутся на два-три градуса ниже климатической нормы. Несмотря на это, условия останутся комфортными — дневная температура составит около +20 градусов, ночных заморозков не прогнозируется.

При этом, по словам Романа Вильфанда, более заметное похолодание ожидается на северо-западе страны. В Санкт-Петербурге температура может опуститься до 6–10 градусов, что существенно ниже сезонных показателей для этого периода.

Вячеслав Рыжков