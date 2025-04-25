Сегодня исполняется 73 года президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Третьяк

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владислав Третьяк

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев:

— Уважаемый Владислав Александрович! От всего спортивного сообщества поздравляю Вас с днем рождения! Вот уже почти два десятилетия Вы входите в высшие эшелоны спортивного руководства: возглавляете Федерацию хоккея России, пять созывов избираетесь депутатом Государственной думы России. Это подтверждает Ваш высокий авторитет и доверие в спортивном сообществе. Конечно, фундаментом для блестящей карьеры стали Ваши победы на льду, что по праву отмечено включением во все возможные Залы славы — это заслуженное международное признание. Желаю Вам веры, надежды и любви! Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых побед на благо российского спорта!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»