В Черноземье 24 апреля будет солнечно и тепло, от +9°С до +26°С

В четверг, 24 апреля, в Черноземье прогнозируется малооблачная погода, в некоторых регионах пройдут небольшие дожди. Температура будет варьироваться от +9°C до +26°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется облачность и температура до +12°C, днем — до +26°C.

В Воронеже облачно с прояснениями. Ночью температура опустится до +11°C, днем потеплеет до +26°C.

В Курске ночью будет облачно, до +13°C. Днем — облачно с прояснениями, до +25°C.

В Липецке в течение суток переменная облачность, температура от +9°C днем до +26°C ночью.

Ночью в Орле будет до +10°C. Днем — пройдет небольшой кратковременный дождь при +25°C.

В Тамбове ночью прогнозируется до +11°С. Днем ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до +26°С.

Анна Швечикова