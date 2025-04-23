Президент наградил орденом экс-командира Пермского СОБРа

Вице-спикер законодательного собрания Пермского края и бывший командир специального отряда быстрого реагирования Сергей Яшкин указом президента награжден орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В июле депутату исполняется 60 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

До ухода в политику полковник Яшкин служил в спецподразделениях МВД, был командиром СОБР ГУ МВД по Пермскому краю. Сергей Яшкин неоднократно отправлялся в зону боевых действий на Северном Кавказе. В 2013 году ему было присвоено звание Героя России. Также спецназовец награжден Орденом Мужеством, двумя медалями «За отвагу». Новую награду он получил за «активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Впервые депутатом Законодательного собрания Пермского края он стал в 2016 году.