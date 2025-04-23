С проектировщика ярославского кладбища потребовали неустойку за срыв сроков

Ярославское МКУ «Агентство по строительству» удержит 167 тыс. руб. в качестве неустойки за срыв сроков подготовки проектной и рабочей документации на строительство кладбища в районе Прохоровского. Соответствующая информация отражена в системе «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Напомним, что в марте 2024 года контракт был заключен с ООО «Деталь». Выполнить работы подрядчик должен был к 28 июня 2024 года. Однако в ходе исполнения контракта работы неоднократно приостанавливались, общее число дней приостановки составило 228. Подрядчик уведомлял о переписке с федеральным и региональным Роспотребнадзором и отсутствии ответов из Москвы.

В марте 2025 года заказчик предложил подрядчику расторгнуть контракт. При этом стоимость выполненных работ составила почти 4,8 млн руб. Ввиду просрочки выполнения работ на 278 дней заказчик решил удержать неустойку в размере 167 тыс. руб. Напомним, что общая стоимость контракта составляла 9 млн руб.

Алла Чижова