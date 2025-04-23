Путин наградил курских и белгородских медиков за самоотверженность

Президент Владимир Путин подписал указ о вручении медсестрам, врачам и фельдшерам Белгородской и Курской областей орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалей «За спасение погибающих». Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Награда присуждается за «высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях», сказано в документе. Орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени в Курской области удостоены старшая медсестра Теткинской больницы Ольга Волочилова и заведующий Елизаветовским фельдшерско-акушерским пунктом Александр Мижулин.

В Белгородской области медалями «За спасение погибающих» награждены медсестры Борисовской подстанции скорой медпомощи Анастасия Закуракина и Луиза Сливенко, а также фельдшер этой подстанции Марина Шафорост. Кроме того, медали присуждены фельдшеру и врачу Центральной станции скорой медпомощи Вадиму Машковцеву и Ларисе Наливайко.