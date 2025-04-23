Кубанский бизнесмен добился удаления порочащих постов на Pikabu

Арбитражный суд Краснодарского края принял решение ограничить доступ к информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию предпринимателя Виталия Пономаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сказано в решении суда, с которым ознакомился «Ъ-Кубань», бизнесмен обратился в суд с требованием обязать владельцев сайтов pikabu.ru и optogan.ru удалить публикации с ложными сведениями, а также запретить поисковым системам Яндекс, Google и Mail.ru индексировать эти страницы.

Согласно материалам дела, неизвестное лицо под псевдонимом SneppiBred опубликовало критический отзыв о фитосветильнике компании истца. Пользователь сделал вывод, что заявленные характеристики товара якобы в 14 раз ниже фактических.

«SneppiBred публикует заведомо ложные сведения, манипулируя словами, подменяет одни значения другими. К примеру, интенсивность света с учетом его биологической эффективности (2070 единиц) на фотонный поток, который он, якобы, измерил (151 единиц)»,— сказано в исковом заявлении.

При этом истец отметил, что тот же пользователь ранее признавался в незнании термина «интенсивность света с учетом биологической эффективности», что указывает на намеренность действий по причинению вреда. Факт распространения недостоверной информации был подтвержден скриншотами веб-страниц.

Суд согласился с аргументами предпринимателя и пришел к выводу, что распространяемые сведения не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию заявителя.

Наталья Решетняк