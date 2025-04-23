Глава «Альфа-Капитала» рассказала об уходе капитала российских инвесторов из недружественных стран

После серии блокировок в 2022–2023 годах среди российских клиентов наблюдался тренд на закрытие иностранных счетов. Об этом рассказала «Ъ» гендиректор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Кривошеева

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ирина Кривошеева

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По ее словам, это было актуально для тех граждан, у которых не было «запасного» ВНЖ. Из-за санкционного давления деньги выводились в Россию и частично в дружественные страны, например в ОАЭ.

Госпожа Кривошеева пояснила, что тогда довольно много российских банков были не под санкциями, поэтому платежи активно проходили в дирхамах и юанях. «Сейчас же все с большой опаской относятся к рискам, связанным с переводами. Клиенты в основном структурируют активы на локальном рынке, где помимо всего прочего сложилась прекрасная ситуация — привлекательные ставки и огромный потенциал роста рынка»,— добавила она.

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