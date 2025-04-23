Правила досмотра техники изменили на нижегородских вокзалах и в аэропорту

В Нижегородской области ужесточили правила досмотра электронных устройств в зонах контроля на вокзалах и в аэропорту. Теперь пассажиры должны заранее доставать телефоны и ноутбуки и показывать их во включенном состоянии, сообщили в управлении на транспорте МВД России по ПФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нововведения направлены на повышение уровня безопасности пассажиров и предотвращение возможных угроз, подчеркнули в полиции.

Елена Ковалева