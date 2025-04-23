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Правила досмотра техники изменили на нижегородских вокзалах и в аэропорту

В Нижегородской области ужесточили правила досмотра электронных устройств в зонах контроля на вокзалах и в аэропорту. Теперь пассажиры должны заранее доставать телефоны и ноутбуки и показывать их во включенном состоянии, сообщили в управлении на транспорте МВД России по ПФО.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нововведения направлены на повышение уровня безопасности пассажиров и предотвращение возможных угроз, подчеркнули в полиции.

Елена Ковалева

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