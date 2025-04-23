Пенсионер из Сарова перевел аверистам почти 4,5 млн рублей

В Сарове 79-летний пенсионер перевел мошенникам почти 4,5 млн. руб., поверив, что отправляет деньги безопасный счет. По данным полиции, преступники убедили пожилого нижегородца в том, что деньги с его счета были украдены в начале апреля, но ЦБ РФ возместил все похищенные средства.

Пенсионеру сообщили, что до конца следствия деньги необходимо перевести на специальный счет и указали его номер. Испугавшись за свои сбережения, он выполнил указания мошенников, после чего они перестали выходить на связь. Пенсионер понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Личности преступников устанавливаются, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Анастасия Титова