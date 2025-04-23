Российский дзюдоист Блиев стал серебряным призером чемпионата Европы
Российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в весовой категории до 60 кг. Турнир проходит в Подгорице.
В финале он уступил грузинскому спортсмену Гиорги Сардалашвили. Бронзовые медали у представителя Франции Луки Мхеидзе и азербайджанца Ахмеда Юсифова.
Аюбу Блиеву 27 лет. В 2024 году он стал чемпионом России.
Чемпионат Европы по дзюдо завершится 27 апреля.
В апреле 2023 года Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов до турниров под своей эгидой в статусе индивидуальных нейтральных атлетов.