Российский дзюдоист Блиев стал серебряным призером чемпионата Европы

Российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в весовой категории до 60 кг. Турнир проходит в Подгорице.

В финале он уступил грузинскому спортсмену Гиорги Сардалашвили. Бронзовые медали у представителя Франции Луки Мхеидзе и азербайджанца Ахмеда Юсифова.

Аюбу Блиеву 27 лет. В 2024 году он стал чемпионом России.

Чемпионат Европы по дзюдо завершится 27 апреля.

В апреле 2023 года Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов до турниров под своей эгидой в статусе индивидуальных нейтральных атлетов.

Таисия Орлова