В первом квартале 2025 года на вторичном рынке жилья в Нижнем Новгороде вырос спрос на компактные форматы жилья. По данным платформы «Авито Недвижимость», студии стали востребованее на 10%. Однокомнатными квартирами стали интересоваться на 5% чаще. Также вырос спрос на двухкомнатные квартиры (+4%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В целом по России спрос на однокомнатные квартир вырос на 3%, на студии — на 2%.

По сравнению с первым кварталом 2024 года выбор квартир на вторичном рынке в Нижнем Новгороде увеличился на 6%. Также зафиксирован рост предложения двухкомнатных (+10%), трехкомнатных квартир (+6%) и студий (+26%).

По итогам января-марта средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России увеличилась на 2% по сравнению с АППГ и составила 134,6 тыс. руб. В Нижнем Новгороде этот показатель достиг 148 тыс. руб.

Дороже всего квартиры на вторичном рынке в пересчете на стоимость квадратного метра стоили в Москве (423 тыс. руб.), Сочи (296 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (220 тыс. руб.) и Казани (182 тыс. руб.).

Анастасия Титова