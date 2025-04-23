Муниципалитеты Башкирии договорились о сотрудничестве с подмосковными коллегами

Ассоциация «Совет муниципальных образований Башкирии» (АСМО) договорилась о сотрудничестве с ассоциацией муниципалитетов Московской области. Соответствующее соглашение на всероссийском муниципальном форуме в Москве подписали председатель АСМО, спикер горсовета Уфы Марат Васимов и его подмосковный коллега Николай Ханин .

Стороны собираются делиться опытом в экономической, социальной, культурной и иных сферах. Кроме того, говорится в пресс-релизе уфимского горсовета, ассоциации намерены прикладывать совместные усилия по улучшению законодательства о местном самоуправлении.

Идэль Гумеров