«Хамас» опубликовал видео с израильским заложником

Военное крыло палестинского «Хамаса» — Бригады Иззаддина аль-Кассама — опубликовало видео с израильтянином Омри Мираном, захваченным в заложники 7 октября 2023 года. На кадрах мужчина призывает израильское правительство как можно скорее заключить соглашение, чтобы добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа.

Опубликованное боевиками видео длится три минуты. 48-летний Омри Миран говорит, что заложники живут в постоянном страхе из-за взрывов, и выражает поддержку израильским гражданам, протестующим против правительства. Он пожаловался на нехватку продуктов питания из-за закрытых КПП на границе с сектором Газа.

«Хамас» уже публиковал видео с Омри Мираном, похищенным из кибуца Нахаль-Оз, в апреле 2024 года. Когда было сняты последние кадры с ним, неизвестно. Содержавшиеся вместе с ним заложники видели его живым в июле прошлого года. Информации о его дальнейшей состоянии не было.

По последним данным ЦАХАЛа, «Хамас» удерживает в анклаве 59 человек. Из них живыми считаются до 20 человек. В середине марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа после двухмесячного перемирия, предполагающего освобождение некоторых израильских граждан из плена. Израиль обвинил «Хамас» в отказе освободить остальных заложников.

Лусине Баласян