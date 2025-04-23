На Дону появятся три новых образовательно-производственных комплекса

В Ростовской области создадут три новых образовательно-производственных комплекса — в сельском хозяйстве, ИТ и машиностроении. Обучение в них пройдут более 5 тысяч студентов, сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь.

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Из сообщения следует, что в аграрном секторе базой комплекса станет Пролетарский аграрно-технологический техникум. В него войдут восемь донских колледжей и четыре предприятия. В сфере ИТ главный партнер колледжа связи и информатики — «Ростелеком», «МТС» и «1С-Гендальф». Машиностроительный комплекс обеспечит предприятия высококвалифицированными специалистами, которые будут готовы к работе современным оборудованием.

На данный момент в регионе уже действуют три комплекса — в железнодорожной, металлургической и строительной отраслях. В этом году первые 163 выпускника строительного направления будут трудоустроены на предприятия «Руслан» и «Россети Юг».

Мария Хоперская