Километровый коллектор на Мещерском бульваре реконструируют в 2025 году

В 2025 году АО «Нижегородский водоканал» отремонтирует более километра канализационного коллектора, который принимает стоки трех районов Нижнего Новгорода — Сормовского, Канавинского, Московского. Об этом сообщили в администрации города по итогам инспекции, которую на объекте провел мэр Юрий Шалабаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

По его словам, работы на коллекторе диаметром два метра ведутся в потоке, без остановки приемки стоков. «Подрядчик график выдерживает и даже идет с небольшим опережением. Задача была поставлена вести работу без серьезных ограничений как для движения пешеходов, так и транспортных средств. Она выполняется»,— отметил глава города.

При ремонте коллектора подрядчик применяет инновационный метод спиральной навивки. После подготовительных работ по очистке от тяжелого осадка внутри существующей трубы формируется новая. По словам гендиректора «Нижегородского водоканала» Дмитрия Сивохина, при проведении работ сначала производится очистка трубопровода от тяжелого осадка. Потом в ночное время, когда нагрузка на коллектор минимальна, на очищенную поверхность выполняется навивка.

«Выполнено уже более четверти работы. Несмотря на то, что по договору срок окончания ремонта — март 2026 года, при таком темпе работы планируем все завершить в 2025 году»,— отметил господин Сивохин. По данным «Нижегородского водоканала», общий объем средств, которые в этом году планируется направить на ремонт коллектора, составляет 350 млн руб. При проведении торгов по выбору подрядчика компания смогла сэкономить около 100 млн руб. По окончании работ подрядчик дает гарантию 50 лет.

По итогам инспекции Юрий Шалабаев поручил «Нижегородскому водоканалу» после реконструкции коллектора проконтролировать сроки и восстановление благоустройства на месте проведения работ.

Андрей Репин