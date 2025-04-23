В Ростовской области под колесами поездов погибли два человека
Сотрудники управления на транспорте МВД по России по СКФО проводят проверку по фактам гибели сразу двух человек под колесами пассажирских поездов. Оба трагических инцидента произошли 21 апреля, в разных локациях Ростовской области, сообщил «Ъ-Ростов» источник в пресс-службе ведомства.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
В первом случае, 17-летний подросток погиб под колесами пассажирского поезда, прибывающего на станцию Казачьи Лагери Ростовской области.
По информации источника, парень переходил пути в наушниках и мог не услышать приближение состава.
Вторая авария случилась вечером того же дня в Аксайском районе на 1099-м км железнодорожный путей. Пассажирский поезд, следующий по маршруту Махачкала-Санкт-Петербург, сбил мужчину, который пытался пересечь железнодорожные пути в необорудованном для этого месте. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.
В настоящий момент сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства по обоим трагическим эпизодам.