Власти Ставрополья ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в регионе из-за надвигающейся непогоды. Об этом сообщается в документе на официальном портале правовой информации.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
По данным синоптиков, в ближайшие дни на территории края ожидаются сильные атмосферные осадки, ливни, сопровождающиеся грозами и градом. Скорость ветра может достигать 20 м/с.
Режим повышенной готовности предполагает мобилизацию всех необходимых служб для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные ухудшением погодных условий.