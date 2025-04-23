Власти Ставрополья ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в регионе из-за надвигающейся непогоды. Об этом сообщается в документе на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным синоптиков, в ближайшие дни на территории края ожидаются сильные атмосферные осадки, ливни, сопровождающиеся грозами и градом. Скорость ветра может достигать 20 м/с.

Режим повышенной готовности предполагает мобилизацию всех необходимых служб для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные ухудшением погодных условий.

Николай Аксенов