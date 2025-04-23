Суд рассмотрит дело дончанина, подозреваемого в избиении полицейского

В Ростовской области перед судом предстанет 33-летний житель Аксая, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии правоохранителей, происшествие случилось в октябре 2024 года. Стражи порядка прибыли на вызов о нарушении порядка гражданином в состоянии алкогольного опьянения.

«При выяснении обстоятельств мужчина напал на одного из полицейских, повалил его на землю и нанес несколько ударов по голове и туловищу. Противоправные действия злоумышленника были своевременно пресечены другими сотрудниками полиции», — сообщили в ведомстве.

Отмечается также, что правоохранители собрали достаточную доказательную базу для утверждения обвинительного заключения.

Константин Соловьев