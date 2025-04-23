Ярославца приговорили к 4,5 годам колонии за стрельбу в кафе

В Ярославле суд признал виновным 37-летнего местного жителя в хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Суд установил, что 23 февраля 2025 года в кафе на Первомайской двое посетителей поссорились, в ходе чего один из них достал пневматический пистолет и выстрелил в другого, причинив ему телесные повреждения.

Ранее подсудимый отбывал наказание за убийство, угрозу убийством и причинение вреда здоровью. На свободу вышел в 2023 году. Теперь он отправится на 4,5 года в исправительную колонию строгого режима.

Алла Чижова