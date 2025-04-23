В Тюмени 9 мая запретят использовать беспилотники

В Тюмени запретят использовать все беспилотники 9 мая, сообщили в пресс-службе городской администрации. Такое решение приняли на заседании антитеррористической комиссии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Принято единогласное решение по запрету использования всех беспилотных летательных аппаратов над территорией города Тюмени с 06 часов 09.05.2025 до 06 часов 10.05.2025»,— говорится в сообщении.

Исключение сделают для беспилотников АНО «Сибинформбюро», которые будут обеспечивать прямую трансляцию праздничных мероприятий. Правоохранительные органы 9 мая будут выявлять несанкционированные запуски беспилотников и пресекать их.

Ранее мэр Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что акция «Бессмертный полк» пройдет в Тюмени 9 мая в очном формате. В день 80-летия победы на площади 400-летия Тюмени проведут открытый чемпионат России по аккордеону и баяну, на набережной пройдет спортивно-патриотическое мероприятие «Сила единства – вес Победы!».

Анна Капустина