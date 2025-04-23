Bloomberg: Евросоюз планирует запретить спотовые закупки газа из России

Страны ЕС намерены отказаться от закупок газа из России на спотовом рынке, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Это мера рассматривается в рамках ограничения импорта энергоносителей из РФ. Решение может быть представлено в ходе встречи представителей ЕС 6 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аннулировать существующие поставки российского газа в Евросоюз сложно, поскольку большая часть из них связана со сложными долгосрочными контрактами, пояснил один из собеседников агентства.

«Цель состоит в том, чтобы изучить способы сокращения краткосрочной зависимости от России и позволить компаниям расторгнуть долгосрочные контракты, что позволит потенциальным предложениям по регулированию поступить на более позднем этапе. Обсуждения продолжаются, и окончательная форма "дорожной карты" может измениться»,— цитирует Bloomberg неназванного европейского чиновника.

При этом страны Евросоюза не рассматривают введение санкций на российский газ из-за отсутствия их единогласной поддержки. Отмечается, что противодействие оказывают Венгрия и Словакия.

По данным агентства Reuters, Евросоюз опасается вводить санкции в отношении газа из РФ, так как это может привести континент к новой зависимости — теперь от американских поставок. Постепенный отказ от российского СПГ будет включен в "дорожную карту" ЕС, рассчитанную до 2027 года. Ранее введенный запрет распространялся лишь на перевалку в портах, но не на закупку или потребление.

Подробности — в материале «Ъ» «В торг подлили газ».