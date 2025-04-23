На Кубани внедрили ИИ-решения для безбарьерного проезда по трассе А-289

Трассу А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк», открытую для платного движения с 22 апреля 2025 года, оснастили инновационными решениями на базе искусственного интеллекта. Как сообщает пресс-служба концерна «Телематика», сервис обеспечивает водителям возможность беспрепятственно проходить пункты оплаты и повышает безопасность дорожного движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Предприятие внедрило систему безбарьерного взимания платы «Свободный поток», которая позволяет транспортным средствам двигаться по платным участкам трассы без остановок. Технология использует камеры и датчики для автоматического распознавания номеров автомобилей, их типа и габаритов, а затем рассчитывает стоимость проезда. В основе технологии лежат алгоритмы ИИ, которые могут распознавать до 80 марок автомобилей и 1 тыс. моделей.

Кроме того, на трассе установлена автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД), которая отслеживает текущую ситуацию на дороге в реальном времени. Устройство предупреждает водителей о погодных изменениях, препятствиях на пути и других возможных опасностях. Как отметили в компании, внедрение АСУДД позволяет в три раза снизить аварийность.

Магистраль длиной 118,6 км соединяет трассы М-4 «Дон» и А-291 «Таврида», что позволяет существенно сократить путь до Крыма. Работы по оснащению дороги интеллектуальными технологиями проводились компаниями «Единый оператор» и «К-Телематика», входящими в состав концерна «Телематика».

Всего в России более 1100 км дорог оборудованы системой безбарьерного взимания платы. Использование ИИ в совокупности с видеоаналитикой помогает предотвращать вторичные ДТП, выявляя более 662 тыс. инцидентов.

Анна Гречко