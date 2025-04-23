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Коммерсантъ FM
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Yollo показала капсулу Tonino Guerra

Новая коллекция одежды российской марки Yollo посвящена творчеству Тонино Гуэрры — известного итальянского киносценариста, режиссера, поэта и драматурга. Настроение коллекции передает кинематографичный лукбук в духе 1970-х: принты по мотивам рисунков мастера украшают хлопковые футболки, лонгсливы, свитшоты, кардиган, жилет, шелковые платки и джинсы. Визуальные мотивы — женские портреты, зарисовки из жизни, бабочки как ключевые символы в творчестве Гуэрры. На футболках, майках и платках можно увидеть и его цитаты — на русском и итальянском языках.

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Фото: Yollo

Фото: Yollo

Фото: Yollo

Фото: Yollo

Фото: Yollo

Фото: Yollo

Фото: Yollo

Фото: Yollo

Фото: Yollo

Фото: Yollo

Фото: Yollo

Фото: Yollo

Фото: Yollo

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Фото: Yollo

Фото: Yollo

Фото: Yollo

Фото: Yollo

Фото: Yollo

Фото: Yollo

Фото: Yollo

Фото: Yollo

Фото: Yollo

Фото: Yollo

Фото: Yollo

Фото: Yollo

Фото: Yollo

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