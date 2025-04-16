Жители Черноземья за неделю отдали мошенникам 57,8 млн рублей

За минувшую неделю жители Белгородской, Курской и Воронежской областей лишились из-за дистанционных мошенничеств не менее 57,8 млн руб. О подобных случаях в Тамбовской, Липецкой и Орловской областях не сообщалось, следует из данных региональных управлений МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области ущерб от 14 дистанционных хищений составил свыше 19 млн руб., из которых 6 млн руб. взяли в кредит. Директор Белгородской государственной филармонии Светлана Боруха предупредила белгородцев о случаях мошенничества при покупке билетов на культурные мероприятия. С начала года — восемь инцидентов с ущербом 403 тыс. руб. Мошенники, представляясь девушками, знакомятся с молодыми людьми в мессенджерах и предлагают вместе посетить театр или концерт. Для оплаты билетов они отправляют ссылку, через которую жертва вводит данные банковской карты.

В Воронежской области сумма ущерба от киберпреступлений — 26,1 млн руб. Среди пострадавших — 73-летняя пенсионерка. Неизвестные связались с женщиной через мессенджер и, под предлогом проверки газовых счетчиков, попросили продиктовать код из СМС-сообщения.

В Курской области потери составили 12,7 млн руб. В регионе впервые за долгое время зарегистрировали преступление по схеме «Ваш родственник стал виновником аварии». Жертвами стали женщины 86 и 88 лет. Мошенники звонили с неизвестных номеров, представляясь им адвокатами. Они утверждали, что внучки пенсионерок якобы виновны в ДТП. По их словам, девушки переходили дорогу в неположенном месте, из-за чего женщина-водитель свернула и врезалась в препятствие. Урегулировать вопросы возможно было только за деньги.

Неделей ранее жители Белгородской, Воронежской и Курской областей лишились из-за дистанционных мошенничеств как минимум 51,1 млн руб.

Анна Швечикова