Водителя цементовоза заключили под стражу после ДТП с четырьмя погибшими

Приволжский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу водителю цементовоза после аварии с четырьмя погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Ночью 21 апреля на автомобильной дороге Казань — Буинск — Ульяновск водитель цементовоза превысил скорость, проехав на красный, и столкнулся с автомобилями «Лада Веста», «КАМАЗ» и «Соллерс ST6» у моста. В результате ДТП водители и пассажиры автомобилей скончались.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264 (нарушение ПДД).

Свою вину мужчина не признал. По его версии, он ехал с приемлемой скоростью, а затормозить не смог из-за того, что отказали тормоза.

Дарья Сайфиева