В Лисичанске двое детей получили тяжелые ранения при обстреле

Вооруженные силы Украины обстреляли Лисичанск, заявили в правительстве Луганской народной республики. Пострадали четыре человека. Трое из них — пожилая жительница города и две 9-летние девочки-близнецы — находятся в тяжелом состоянии.

Дети получили минно-взрывные травмы. У них множество осколочных ранений нижних и верхних конечностей, также были задеты туловища и головы. Пожилая женщина тоже получила осколочные и проникающие ранения, добавили власти региона.

«Одной из девочек уже сделали операцию, вторую готовят к оперативному вмешательству. В ближайшее время детей доставят в Луганскую детскую клиническую больницу»,— уточнили в правительстве.

Состояние четвертой пострадавшей, которую тоже доставили в больницу, не вызвало опасений у врачей. Она находилась в машине во время обстрела и получила легкие ранения. Ее отправили домой.