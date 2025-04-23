Компания «СЗ "Ленинское"» стала владельцем трех участков земли под Петербургом

Три участка общей площадью около 60 га севернее развязки трасс «Скандинавия» и Парголово — Огоньки сменили собственника, сообщает «Деловой Петербург».

Согласно данным Росреестра, два участка теперь числятся за фондом под управлением «Рускапитала», один — за физическим лицом.

Участники рынка считают, что земля была приобретена структурами, аффилированными с «СЗ "Ленинское"». В компании подтвердили факт покупки, однако о будущем участков говорить не стали.

По мнению специалистов, стоимость земли в этом районе составляет около полумиллиона рублей за сотку. Однако в связи с большой площадью, вероятно, имел место быть значительный дисконт.

Известно, что два участка предназначены для строительства объектов развлекательной инфраструктуры, еще один отведен под сельскохозяйственное использование.

ООО «СЗ "Ленинское"» известно своим проектом малоэтажного ЖК "Моменты.Repino", строящегося в поселке Ленинское. Общая площадь объекта составляет более 200 тыс. кв. м.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что РАД продает десятки гектаров промышленных земель в Петербурге.

Андрей Маркелов