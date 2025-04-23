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Более 214 млн рублей направят на поддержку медицинских работников Ставрополья

Власти Ставропольского края направят более 214 млн руб. на поддержку медицинских специалистов, работающих в отдаленных территориях региона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя краевого министра здравоохранения Дениса Штанева.

Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

«В этом году на реализацию регионального проекта "Медицинские кадры" в части предоставления мер социальной поддержки сотрудникам, работающим и проживающим в сельской местности, предусмотрено 115,3 млн руб.»,— отметил первый замминистра.

По его словам, единовременные выплаты получат врачи, фельдшеры, акушерки и медицинские сестры фельдшерских пунктов в населенных пунктах с численностью до 50 тыс. жителей.

Дополнительно на поддержку работников здравоохранения в 2025 году выделят 98,9 млн руб. Финансовую помощь получат 87 медицинских специалистов.

Николай Аксенов

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