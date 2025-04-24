Дом на улице Щапова в Казани планируют признать памятником архитектуры

Жилой дом 1935 года постройки на улице Щапова в Казани планируют включить в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом 1935 года на улице Щапова в Казани планируют признать памятником архитектуры

Фото: Пресс-служба Комитет РТ по охране ОКН Дом 1935 года на улице Щапова в Казани планируют признать памятником архитектуры

Фото: Пресс-служба Комитет РТ по охране ОКН

Согласно проекту документа, дом планируют признать памятником архитектуры регионального значения. Также предполагается утвердить границы охраняемой территории и предмет охраны здания. В перечень охраняемых характеристик входят архитектурная композиция, конструктивные элементы, декоративное оформление фасадов и историческая конфигурация крыши.

Здание расположено с отступом от красной линии улицы Щапова. Оно представляет собой пятиэтажный кирпичный дом прямоугольной формы. В проекте предмета охраны указаны оригинальные лестничные конструкции, кирпичные стены, балконные плиты, слуховые окна, а также элементы фасадов — рустованные поверхности, карнизы, аттики, декоративные наличники и остекление в виде звезды.

Ранее сообщалось, что церковь при Александровской больнице в Казани также признали памятником архитектуры.

Анар Зейналов