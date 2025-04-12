В Казани Александро-Невская больничная церковь, построенная в 1882 г., включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Комитет Республики по охране объектов культурного наследия опубликовал положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани церковь при Александровской больнице стала памятником архитектуры

Фото: Акт ГИКЭ Комитета РТ по ОКН В Казани церковь при Александровской больнице стала памятником архитектуры

Фото: Акт ГИКЭ Комитета РТ по ОКН

Здание, расположенное на улице Бутлерова, 41а, было возведено на средства купца Ивана Кривоносова как часть комплекса Александровской больницы. Проект церкви разработал архитектор Л.К. Хрщонович, также известный строительством Алафузовского театра. В 1885 г. храм расширили, а в 1893 г. к нему пристроили крыльцо.

Несмотря на утрату шатрового завершения в советский период, здание сохранило основные конструкции и подлинный облик фасадов. Экспертиза признала здание представляющим историческую и архитектурную ценность в рамках региона.

В настоящее время в историческом здании размещается кафедра рефлексотерапии и остеопатии Казанской государственной медицинской академии.

Анар Зейналов