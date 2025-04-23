Банки пересчитали лимиты

Банки стали сокращать лимиты по кредиткам слишком добросовестным клиентам. Речь о тех, кто стабильно укладывается в льготный период и не приносит процентного дохода. О распространении такой практики пишет РБК. Игроки рынка при этом говорят, что могут пойти на такие меры, если заметят аномальное поведение клиента. Например, если он использует кредитку для арбитража, берет заемные средства и кладет их на депозит. Долю таких клиентов оценивают в 5-6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Логику банков объясняет независимый аналитик финансового рынка Андрей Бархота: «В зоне риска находятся клиенты, которые используют кредитную карту исключительно как транзакционный продукт, не выходят за пределы льготного периода и не требуют расширения лимитов. Они укладываются в то, что есть, и очень чувствительны к размеру кешбэка. Вторая группа — это активные заемщики. У них как раз есть потребность в дешевом финансировании, и они активно постоянно утилизируют лимиты, иногда даже выходя за льготный период. Вот такие клиенты банкам в гораздо большей степени интересны.

Вместе с тем, когда у нас ставка по депозитам 20-22%, естественно, есть соблазн утилизировать лимит по кредитной карте. Например, 500 тыс. руб. положить на депозит в 30 дней, тогда как льготный период действует три месяца, и таким образом получить процентный доход и вернуть средства. Такая практика действительно исключительна, но при этом она получает большое распространение. В этой ситуации, конечно, банки могут в такой ультимативной форме изменить правила, когда происходит снижение длительности льготного периода или лимита. А, может, будет предложен компромисс, например, если вы хотите остаться с прежними условиями и кешбэком, то, пожалуйста, тогда храните неснижаемый остаток в виде 2 млн руб. в нашем банке».

На урезание лимитов по кредиткам активно жалуются клиенты различных финансовых организаций из первой сотни. Обращения появляются на ресурсе «Банки.ру». Игроки рынка чаще всего ссылаются на внутренние правила и настаивают, что действуют в рамках договора. Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов допускает, что банки будут ужесточать свою политику: «В последние годы нормальной практикой было чуть ли не автоматически выдать лояльному клиенту карту просто на всякий случай. Проблема состоит в том, что в условиях более мягкой денежно-кредитной политики банки одобряли и увеличивали очень большие лимиты по таким продуктам, которые могли и не подчиняться какой-то реальной логике. Сейчас все лимиты — это условные внебалансовые обязательства финансовой организации по выдаче этих средств. И, конечно, они могут быть неудобны для банков с позиции чистого процентного дохода.

Так что, скорее всего, такой же политики в части кредитных карт, что мы видели на протяжении последних 10 лет, больше не будет, особенно в части новых клиентов.

Банки будут подходить к выдаче займов уже значительно более осмотрительно. Возможны и более нежелательные для действующих клиентов последствия типа сокращения лимитов до тех величин, которые реально исторически утилизируются. Сейчас утилизация лимитов по кредитным картам не очень высокая, и многим клиентам просто реально не нужны те суммы, которые им одобряли».

По данным Национального бюро кредитных историй, в марте выдачи новых кредиток и лимиты упали на 10-15% по сравнению с февралем. В результате за весь первый квартал рынок показал отрицательную динамику и год к году, и к предыдущему кварталу.

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Илья Сизов