Хоккеист «Автомобилиста» Голышев сдал положительную допинг-пробу

Капитан екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев временно отстранен за положительную допинг-пробу, сданную после одного из матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Голышев (в белой форме)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Анатолий Голышев (в белой форме)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По информации источника, временное отстранение Голышева началось на прошлой неделе. Если употребление допинга будет доказано, хоккеисту грозит дисквалификация до четырех лет. В пресс-службе «Автомобилиста» заявили, что клуб «ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что хоккеисты ЦСКА Владислав Каменев и Никита Седов сдали положительный допинг-тест на мельдоний.

Анатолию Голышеву 30 лет. Он играет за «Автомобилист» с сезона-2013/2014. За 607 матчей в составе клуба он набрал 355 очков (159 голов и 196 передач).

В первом раунде play-off КХЛ «Автомобилист» уступил «Ак Барсу» в серии до четырех побед со счетом 3:4 и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

Таисия Орлова