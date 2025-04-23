В Самаре облсуд поставил точку в споре мэрии с церковью из-за земли для храма

Департамент градостроительства Самары не смог оспорить признание незаконным его отказа предоставлять землю местной религиозной организации. Областной суд оставил жалобу чиновников без удовлетворения. Постановление вступило в силу. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, религиозная организация попросила профильный департамент предоставить ей участок в безвозмездное пользование. Однако чиновники отказали в этом священнослужителям на том основании, что территория относится к зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2). В указанной зоне использование земель под религиозные цели недопустимо, аргументировали в департаменте свой ответ.

После этого религиозная организация обратилась с иском в Ленинский районный суд, и он поддержал ее требования. На процессе выяснилось, что указанный земельный участок с кадастровым номером поставили на учет с видом разрешенного использования «для строительства храмового комплекса». При этом областное министерство строительства предоставило истцу территорию в срочное безвозмездное пользование.

При этом с организацией был заключен договор безвозмездного пользования на пять лет, который после истечения срока считался возобновленным на тех же условиях на неопределенный период. Так как эти сведения в ЕГРН не стали оспаривать, их признали достоверными.

Мэрия Самары пыталась оспорить решение первой инстанции в областном суде, но безуспешно.

Георгий Портнов