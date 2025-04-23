Олег Апанасевич назначен новым прокурором Северной Осетии сроком на пять лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Чеченской Республики Фото: прокуратура Чеченской Республики

Предшественник Олега Апанасевича покинул должность по истечении срока полномочий.

До настоящего назначения Олег Апанасевич занимал пост первого заместителя прокурора Чечни. По данным официального сайта прокуратуры Чеченской Республики, он трудился в этом учреждении с июля 2023 года. Ранее новый глава Северо-Осетинской прокуратуры работал на различных должностях в правоохранительных структурах Краснодарского края и Москвы.

Николай Аксенов