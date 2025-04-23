Суд назначил лингвистическую экспертизу по делу Сергея Удальцова

Рассмотрение уголовного дела Сергея Удальцова, лидера «Левого фронта», было отложено в связи с назначением повторной лингвистической экспертизы. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Результатом мы довольны, потому что суд был вынужден назначить повторную комплексную лингвистическую экспертизу. Предыдущие эксперты — это, соответственно, Министерство юстиции и институт криминалистики ФСБ — пришли к взаимоисключающим выводам... Оба (ведомства.— "Ъ") защищали свои заключения — выводы в заключениях взаимоисключающие»,— сказал господин Аграновский (видео с его комментарием опубликовала пресс-служба «Левого фронта»).

Адвокат рассказал про состояние 48-летнего Сергея Удальцова. Он назвал его настрой боевым, но добавил, что Удальцов «уже все-таки не совсем молодой человек, и в таком возрасте невозможно не иметь каких-то заболеваний».

Сергей Удальцов обвиняется в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Он был задержан 11 января 2024 года. Это не первое уголовное дело в отношении политического деятеля: в 2014 году его приговорили к четырем с половиной годам колонии после протестного движения 2011-2013 годов. Он был одним из лидеров тех протестов. В феврале прошлого года Росфинмониторинг включил активиста в реестр экстремистов и террористов.

Подробнее об уголовном деле Сергея Удальцова — в материале «Ъ» «Проблемный соратник».

Александр Рыльский