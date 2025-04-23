ЕК отказалась обсуждать возможные последствия признания Крыма частью РФ
Еврокомиссия (ЕК) не намерена спекулировать о возможных последствиях для США в случае признания Крыма частью России. Об этом заявил представитель ЕК Гийом Мерсье на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает ТАСС.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Отвечая на вопрос о том, какие меры могут быть приняты в отношении союзника в случае признания Крыма российским, господин Мерсье подчеркнул, что ЕК полностью поддерживает территориальную целостность Украины.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что украинская делегация заявила об отсутствии обсуждений о признании Крыма российским в ходе переговоров с США.