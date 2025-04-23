В Татарстане задержали курьера с наркотиками на автомобиле

На трассе автодороги Елабуга — Пермь полиция задержала курьера, перевозившего наркотики на автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

У мужчины из Воронежской области под верхней одеждой при досмотре обнаружили три свертка синтетических наркотиков массой 1928 граммов, а также 314,66 грамма марихуаны.

Он признался, что работает курьером в онлайн-магазине, продающем наркотики, и по указанию куратора забрал две закладки в деревнях Радищево и Ляхово Московской области. Мужчина собирался доставить их в Ижевск и Киров для оборудования тайников.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ.

Дарья Сайфиева