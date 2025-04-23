Верховный суд отменил решения о взыскании ущерба с Ситибанка

Как передает источник “Ъ” из зала заседаний, Верховный суд РФ (ВС) направил на новое рассмотрение спор между Совкомбанком и Ситибанком. Решения нижестоящих инстанций о взыскании ущерба с Ситибанка отменены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В 2017 году Совкомбанк заключил соглашение с американским Citibank N. A., по которому совершал сделки со свопами и деривативами. Однако с введением санкций в 2022-м около $24,05 млн, полагающихся Совкомбанку, оказались замороженными на зарубежных счетах. Совкомбанк счел это нарушением своих прав и подал претензию, но урегулировать разногласия в досудебном порядке не удалось. В итоге ситуация обернулась подачей иска о возмещении ущерба сразу к двум ответчикам — зарубежному Citibank N. A. и его российской дочерней структуре.

Первая инстанция в октябре 2023 года взыскала суммы с обоих ответчиков, поскольку те «входят в одну группу лиц и управляются из единого центра». Решение устояло в апелляции и окружной кассации.

Но российская структура не согласилась с подходом нижестоящих инстанций и подала жалобу в ВС. Ситибанк настаивал, что дочерняя организация не отвечает по обязательствам головной. 23 апреля спор рассмотрела экономколлегия ВС, которая отменила решения нижестоящих инстанций.

Ян Назаренко