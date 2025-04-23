В Самаре СК организовал проверку по факту конфликта подростков на Мехзаводе

СУ СКР по Самарской области выпустило сообщение о том, что ими выявлена публикация, в которой сообщается о конфликте двоих несовершеннолетних молодых людей, произошедшем на детской площадке возле одного из жилых домов в поселке Мехзавод города Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Как следует из сообщения ведомства, по предварительным данным, причиной произошедшего мог послужить словесный конфликт.

«В настоящее время сотрудниками следственного отдела по Красноглинскому району по данному факту начата доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)»,— заявили в региональном СУ СКР.

В ведомстве отметили, что «следователями устанавливаются очевидцы конфликта, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Ранее сообщалось, что дети мигрантов избили сына участника СВО, после чего тот был госпитализирован. Мать пострадавшего ребенка рассказала в соцсетях, что на ее сына систематически оказывалось психологическое и физическое давление. После избиения мальчик оказался в медицинском учреждении.

Алексей Алексеев